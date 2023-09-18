Одну из центральный улиц Петербурга превратят в культурный квартал

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
В Санкт-Петербурге преобразят Думскую улицу в центре города, превратив её в культурный квартал. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».
Председатель Комитета по общественному питанию в секторе крупного бизнеса петербургской «Деловой России» Виталий Свидовский и глава администрации Центрального района Елена Фёдорова провели бизнес-завтрак, в рамках которого обсудили реконструкцию улицы.
Кроме того, Свидовский является генеральным директором сети ресторанов «Теремок». Он заявил о готовности руководства разместить точку на обновлённой Думской, сообщает «Петербургский дневник»
Фёдорова, в свою очередь, заявила, что в настоящее время проводятся различные переговоры с предпринимателями, а также встречи с местными жителями, чтобы в итоге получить улицу, которая придётся по вкусу всем. В планах также рассматривается возможность сделать её пешеходной.
Читайте также:
Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи
Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России
В Эрмитаж врезался беспилотник
«Думская – это не просто улица, это практически целый квартал в сердце Петербурга. Туристически это одно из самых центральных мест. И хотелось бы, чтобы там появились не просто рестораны, а культурный квартал: маленькие театры, галереи, хорошие рестораны, кофейни. Хотелось бы, чтобы туда приезжали туристы и жители Петербурга и гордились им», – выразил свои пожелания Свидовский.
Фёдорова, в свою очередь, заявила, что в настоящее время проводятся различные переговоры с предпринимателями, а также встречи с местными жителями, чтобы в итоге получить улицу, которая придётся по вкусу всем. В планах также рассматривается возможность сделать её пешеходной.
Читайте также:
Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи
Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России
В Эрмитаж врезался беспилотник
Анастасия Чинкова