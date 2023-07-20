Офицер Липовой заявил, что в сфере воинского призыва «всё либерально размыто»

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«Частичная мобилизация выявила огромный пласт проблем по нашим мобилизационным ресурсам. Я считаю, что меры нужно ужесточать, чтобы гражданин чувствовал свою ответственность перед страной, обществом, которое его родило и воспитало, выучило. Чтобы в случае угрозы он выполнял свой конституционный долг и был готов встать на защиту», — сказал Липовой.
«На сегодняшний день это всё либерально размыто. Кампания по частичной мобилизации показала, что до граждан просто не доходит вся степень и мера ответственности, поэтому я считаю, что эти меры отрезвят отдельные группы несознательно молодёжи», — заключил собеседник.Читайте также:
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