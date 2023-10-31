«Офицеры России» поблагодарили медицинских работников из Каширы

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира
В Кашире представители общественной организации «Офицеры России» поблагодарили медицинских сотрудников за их труд, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Общественники прибыли с благодарностями в детскую поликлинику Каширской больницы.
От каширского подразделения организации на встречу с медицинскими сотрудниками прибыли руководитель исполкома местного отделения Вячеслав Кузнецов и его заместитель, член молодёжного парламента городского округа Кашира Дарья Котюнина.
По ее словам, общественники подумали и о не менее важных людях в медицинской сфере - пациентах. Для них «Офицеры России» передали партию бахил.
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От каширского подразделения организации на встречу с медицинскими сотрудниками прибыли руководитель исполкома местного отделения Вячеслав Кузнецов и его заместитель, член молодёжного парламента городского округа Кашира Дарья Котюнина.
«Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам городского округа Кашира и передаём для них медицинскую обувь», - рассказала Котюнина.
По ее словам, общественники подумали и о не менее важных людях в медицинской сфере - пациентах. Для них «Офицеры России» передали партию бахил.
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Евгения Парфентьева