Оформить полис ОМС в Подмосковье теперь помогут цифровые МФЦ

Фото: Мингосуправления МО
«Электронный полис ОМС оформляется на Едином портале госуслуг всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ. Их в регионе более 800», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Оформить цифровой полис ОМС можно, если изменился регион страхования, нужно сменить страховую компанию, приостановить или возобновить действие полиса, а также если этот документ гражданин получаете впервые на себя или на ребёнка. Перед оформлением нужно авторизоваться на Едином портале госуслуг.
Чтобы подтвердить учётную запись самостоятельно, надо авторизоваться на Едином портале госуслуг, в разделе «Помощь» перейти по ссылке «Как подтвердить учётную запись через банк», выбрать свой банк и следовать инструкции.
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