Оформить полис ОМС в Подмосковье теперь помогут цифровые МФЦ

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство здания спортивного теннисного комплекса в деревне Федино в городском округе Воскресенск.

Застройщиком проекта выступит ООО «СТРОЙ КОРТ», инвестиции которого составят 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На территории объекта площадью более 3,5 тысяч кв. метров запроектированы три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе можно будет проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также учебные тренировки для профессиональных спортсменов. Строительные работы планируется завершить в октябре 2023 года.

Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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