Ограничения по приëму и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00

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В аэропорту Внуково продлили ограничения по приëму и выпуску воздушных судов до 08:00 на фоне атаки беспилотниками Новой Москвы
Авиадиспетчеры и аэропортовые службы продолжают осуществлять работу в прежнем режиме. Напомним, накануне появилась информация об атаке БПЛА объектов в Новой Москве. В результате работы ПВО и РЭБ, дроны были сбиты. Информации о пострадавших нет.
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Анастасия Крестьянова