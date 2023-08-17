Огромные жуки в Подмосковье 2023: чем опасны усачи-кожевники

Фото: Комлесхоз МО
Как выглядит жук усач-кожевникУсачи-кожевники – это одни из крупнейших усачей, обитающих в Европе, их длина составляет 19-48 мм. Самки жуков значительно больше самцов. Их тело коренастое и блестящее, у самцов оно смоляно-чёрное или бурое, а у самок – красновато-бурое. Надкрылья украшают продольные рёбра и сморщенно-точечная структура. Один из способов определить этого жука – по его усам, которые в 2-5 раз длиннее самого насекомого.
Где обитает усач-кожевникУсачи-кожевники широко распространены в Подмосковье. Они обустраиваются в мёртвых деревьях и частично сгнившей древесине стволов и корней различных пород деревьев. Эти жуки предпочитают берёзу, клён, дуб и ель. Их массовый вылет приходится на середину июля и продолжается до начала осени.
Усач-кожевник кусается? Чем насекомое опасно для человекаДа, усачи-кожевники могут укусить человека. Несмотря на то, что укус бывает болезненным, само насекомое не ядовито. Тем не менее, не стоит трогать этих жуков в лесу или в тёмное время на своей даче. Важно помнить, что насекомые играют важную роль в лесной экосистеме. Они служат пищей для множества птиц, животных и хищных насекомых, способствуя разложению древесного отпада и возвращению питательных веществ в почву.
Как бороться с усачом-кожевникомВремя от времени усачи-кожевники могут попадать к людям на огороды или в дома. В таком случае они могут нанести вред привычному образу жизни человека.
Выбирая древесину, обязательно проверьте, обработана ли она антисептиком.
При строительстве здания используйте специальные отделочные средства для дерева с антисептиком. Они предотвратят вторжение жуков.
Используйте экстренную химическую обработку при обнаружении жуков. Процесс обработки требует профессионального подхода и наблюдения соответствующих служб, а специалистов из санэпидемстанции лучше вызывать при необходимости проведения окуривания от жуков, обработки ядовитым газом или установки ядовитых приманок.
Читайте также:
Саранча на юге России в августе 2023: чем грозит нашествие
Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче
Жители Видного пострадали от укусов загадочных насекомых