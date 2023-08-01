Охранников школ в России будут готовить к отражению вооруженных нападений

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В России для охранников школ и других образовательных учреждений будет проводиться специальная подготовка по отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Это следует из данных нового проекта ГОСТа о безопасности организаций образования.
Документ разрабатывался рабочей группой из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Проект поддержал Росстандарт, передают «Известия».
По мнению авторов проекта, новые стандарты подготовки охранников помогут предотвратить инциденты с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу также поддержали в комитете Государственной думы по безопасности, где полагают, что такие новые правила должны стать обязательными для всех школ, вузов, техникумов и детских садов.
Новый национальный стандарт будет актуализирован с учетом современного отечественного и зарубежного опыта. Будут добавлены новые требования к подготовке охранников, в том числе в части учений и тренировок по отражению вооруженных нападений и действий при возникновении других нештатных ситуаций.
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По мнению авторов проекта, новые стандарты подготовки охранников помогут предотвратить инциденты с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу также поддержали в комитете Государственной думы по безопасности, где полагают, что такие новые правила должны стать обязательными для всех школ, вузов, техникумов и детских садов.
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Александр Бойцов