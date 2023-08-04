Okko оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Петербургский суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Okko за демонстрацию сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних. Сообщает пресс-служба судов города.
Отмечается, что штраф в размере 1 млн рублей был назначен сразу за три правонарушения.
Компания демонстрировала на сервисе фильмы с ЛГБТ-сценами без соответствующей возрастной маркировки. Нарушения законодательства были выявлены Роскомнадзором весной текущего года. Протоколы в отношении платформы были объединены в одно производство.
Ранее сообщалось о назначении штрафа компании «КиноПоиск» в размере одного миллиона рублей.
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Компания демонстрировала на сервисе фильмы с ЛГБТ-сценами без соответствующей возрастной маркировки. Нарушения законодательства были выявлены Роскомнадзором весной текущего года. Протоколы в отношении платформы были объединены в одно производство.
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Анастасия Крестьянова