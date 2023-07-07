Около 11 млн рублей заплатили за парковку на Петроградской стороне петербургские водители за неделю

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За последнюю неделю водители в Санкт-Петербурге заплатили за парковку на Петроградской стороне около 11 млн рублей.
Как сообщил «Петербургскому дневнику» зампред Комитета по транспорту города Дмитрий Ваньчков, основными причинами ввода платной парковки в этом месте стали большой поток автомобилей и низкая пропускная способность улицы.
Отмечается, что платное пространство начало функционировать в этом районе Санкт-Петербурга 1 июля.
До этого отмечалось, что в центральных кварталах с платной парковкой в Санкт-Петербурге за год наблюдается снижение количество пробок на дорогах на 18,5%. При этом, снижение числа дорожных заторов зафиксирован за год в будни, в рабочее время. Специалисты сообщали, что такая ситуация связана со снижением числа припаркованных на улице машин и их более быстрым выездом в спальные районы. В целом в центре города количество пробок уменьшилось на 12,5%.
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Мелисса Тимофеева