Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.

С начала 2023 года в подмосковные бизнесмены направили в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Московской области 1062 обращения.

Пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей сообщает, что 78% из общего количества обращений поступили через общественные приемные в муниципальных образованиях, 21% – напрямую к региональному бизнес-омбудсмену, оставшийся 1% обращений поступил через Аппарат Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Только в 6% случаев бизнесменам было отказано в рассмотрении заявления, в связи с несоответствием компетенции ведомства. Остальные 94% заявлений были приняты в работу.





По статистике, чаще всего в адрес бизнес-омбудсмена поступают жалобы, их число составляет порядка 28,6%. С предложениями предприниматели обращаются в 3,4% заявлениях. Обращения с просьбами составляют 8,7% от общего количества заявлений.

«В целом тематика обращений выглядит следующим образом. Почти треть жалоб, поступивших ко мне на рассмотрение, касалась нарушений в земельно-имущественной сфере (30%). Это и установление требований, не предусмотренных законодательством, и неправомерные отказы в выдаче разрешений, согласований или лицензий, игнорирование предпринимательских запросов и многое другое», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил большую работу приемных по правовому просвещению предпринимательского сообщества Подмосковья, благодаря чему на регулярной основе проводятся обучающие вебинары, встречи и круглые столы с привлечением экспертов по актуальным темам.



«Помимо непосредственной работы с обращениями, руководителями общественных приемных в городских округах Подмосковья и нашими коллегами-экспертами проводятся отраслевые и тематические семинары, вебинары, тренинги, круглые столы, оказывается информационная и методическая поддержка предпринимателей по вопросам организации и ведения бизнеса и участию в программах поддержки МСП. Суммарно за полгода проведено порядка 40 мероприятий, участие в которых приняли более 2500 бизнесменов», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей.