Около 15 тысяч пассажиров добрались из Химок в Москву речным транспортом

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Теплоход «850 лет Москвы» курсирует ежедневно от Северного речного вокзала столицы до причала «Химки» и обратно
Речным транспортом, курсирующим по направлению Химки—Москва и обратно уже воспользовались более 15 тысяч пассажиров с начала летнего сезона, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Речной транспорт начинает работу с 9:00 утра и за день делает 8 рейсов в каждую сторону, длительность поездки до Северного речного вокзала примерно 30 минут.
Для комфорта подмосковных жителей, проезд на речном транспорте есть возможность оплатить картой «Тройка», банковской картой.
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«По воде можно отправиться в подмосковные Химки. Речная переправа через Канал им. Москвы — это удобная альтернатива наземному и ж/д транспорту. Напрямую по воде можно сэкономить время», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Для комфорта подмосковных жителей, проезд на речном транспорте есть возможность оплатить картой «Тройка», банковской картой.
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Алиса Сергиенко