Около 169 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе об улучшениях в регионе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Добровольно от всей души, добрые люди сказали нам о том, что они заметили», — сказал Андрей Воробьев.
Меньше всего перемен замечено в сфере ЖКХ.
Губернатор добавил, что задача подмосковных властей – и дальше вместе с жителями, учитывая их мнение путём опросов, обсуждений и голосований, преображать общественные пространства. Дальше строить дороги, улучшать медицину и образование.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв 7 июня в полдень выступит с ежегодным обращением к жителям региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.