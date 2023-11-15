Около 200 ярмарок пройдет в Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Порядка 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ярмарки пройдут 43 городских округах Московской области.
На ярмарках для гостей будут представлены молочная и мясная продукция, рыба, сыры, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки производящиеся в регионе. Также жители смогут приобрести изделия ручной работы.
Стоит отметить, что самое большое количество ярмарок пройдут в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелково, в Одинцово и Волоколамске. Полный список мест проведения можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Читайте также:
Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»
Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах
В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
«Ярмарки проводятся ежемесячно. Так, в ноябре пройдёт 187 тематических ярмарок на территории Подмосковья. Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей», - поделился министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что самое большое количество ярмарок пройдут в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелково, в Одинцово и Волоколамске. Полный список мест проведения можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Читайте также:
Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»
Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах
В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
Мира Полтева