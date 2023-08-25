Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи

Фото: Минжилполитики МО
Дольщики жилого комплекса «Пушкарь», построенного в селе Тарасовка Пушкинского городского округа, начали получать ключи от квартир. Всего в долгожданное жильё въедут 296 семей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Первоначальный застройщик должен был передать дома ещё в первой половине 2019 года, однако не справился с обязательствами и был признан банкротом.
Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство. Права на окончание работ были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
Строительство возобновилось в марте прошлого года. Сейчас многоквартирный дом достроен и введён в эксплуатацию.
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Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство. Права на окончание работ были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
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Лора Луганская