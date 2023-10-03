Около 334 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«В Подмосковье проживает 104 тысячи многодетных семей , в которых воспитывается 334 тысячи детей, в основном это школьники. Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В Подмосковье при рождении в семье трёх и более детей, дети автоматически получают в школе бесплатное питание.
Из бюджета Московской области выделено свыше 30 миллиардов рублей на выплаты.
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