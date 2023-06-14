Около 45 тысяч человек из недружественных стран готовы переселиться в Россию

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По словам чиновника, 70 процентов от этой цифры проживает в европейских странах, а около 25 процентов — в США, Канаде и Австралии. Для решения задачи по их приглашению в Россию Минэкономразвития предлагает запустить ряд механизмов по релокации, среди которых налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка, консультации по правоприменению российского законодательства, а также консульское сопровождение.
«Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней», — посетовал Дмитрий Вольвач на существующую сейчас в РФ программу переселения соотечественников.При этом для иностранцев, которые собираются жить и работать в России, запущено специальное мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», с помощью которого они смогут пользоваться цифровыми сервисами портала Госуслуг, а также профильных российских ведомств.
Ранее погранслужба ФСБ опубликовала статистику, согласно которой число поездок иностранцев в РФ за первые 3 месяца 2023 года увеличилось на 17,6% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего приезжают граждане Узбекистана (+81%, 818 000 человек), Казахстана (+73%, 604 500) и Таджикистана (+55%, 516 400). Лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок иностранцев в Россию стал Китай (84 200 человек).