Около 450 подмосковных медиков с начала года получили участки по программе «Земля врачам»

Уже около 450 медицинских работников из Подмосковья получили в 2023 году участки по программе «Земля врачам». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, по инициативе которого новая мера поддержки стартовала в 2021 году. Программа позволяет привлекать медиков в учреждения здравоохранения.