Около 450 подмосковных медиков с начала года получили участки по программе «Земля врачам»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже около 450 медицинских работников из Подмосковья получили в 2023 году участки по программе «Земля врачам». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, по инициативе которого новая мера поддержки стартовала в 2021 году. Программа позволяет привлекать медиков в учреждения здравоохранения.
«Врачи всегда на вес золота, особенно в таком большом регионе как Подмосковье. Для нас важно, чтобы и в крупных городах, и в отдалённых населённых пунктах о здоровье жителей заботились квалифицированные и опытные специалисты. Стараемся дополнительно поддерживать медиков. Проанализировали статистику и определили самые востребованные специальности. Это терапевты, реаниматологи-анестезиологи, офтальмологи, неврологи и оториноларингологи. Список расширяем – в этом году добавили гериатров. С января мы выделили медикам 441 участок, а за всё время действия программы – более 2 тыс», – поделился Воробьёв.По его словам, больше всего участков предоставили медработникам в городских округах Воскресенск, Бронницы, Дмитровский, Луховицы, Можайск, Зарайск и Шатура. А на пяти территориях создали отдельные посёлки для врачей. Это Богородский, Домодедово, Ступино, Сергиево-Посадский и Воскресенск.
Благодаря расширению программы участок земли получил заведующий отделением медицинской реабилитации Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова из Пушкина Павел Найдёнов.
«Я сразу приступил к его благоустройству. Пока сделал летнюю веранду, посадил первое деревце– яблоню, которую подарил коллектив на юбилей. В планах – дачный дом с панорамными окнами. Программа губернатора дала старт реализации мечты. Семья у нас большая, и в ней много медиков. Дочь собирается пойти по моим стопам», – рассказал Найдёнов.Врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Терехова работает в Щёлковском кожно-венерологическом диспансере. Она давно мечтала создать настоящий семейный очаг, и программа «Земля врачам» позволила это сделать.
«Мы построили дом для постоянного проживания. У нас растут четыре парня трёх, 10, 14 и 19 лет. Обязательно посажу сад и займусь мелким хозяйством вроде курочек. Это и есть настоящее человеческое счастье», – уверена Терехова.Подать заявку на земельный участок можно, обратившись в местную администрацию, чтобы выбрать участок из предлагаемого перечня. Также можно самостоятельно найти его на кадастровой карте. Во втором случае нужно зайти на портал uslugi.mosreg.ru в разделы «Предварительное согласование земельных участков» и «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», указать координаты участка, должность и место работы. Срок оформления составит 15 рабочих дней.
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Лора Луганская