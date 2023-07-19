Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей

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«Общая площадь пяти подмосковных посёлков для врачей превышает 71 га. Сегодня землю получили почти 460 узких специалистов. Всего планируем предоставить 638 участков. В каждом посёлке мы предусмотрели готовую инфраструктуру с подведёнными инженерными сетями», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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