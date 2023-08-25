Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона

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Сегодня, 25 августа, на фоне сильных ливней, порывистого ветра и паводков во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Без света остались около 70 тысяч горожан.
В период с 5:00 до 13:00 (с 22:00 до 6:00 по Москве) в некоторых районах города подача электроэнергии прерывалась восемь раз. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале. В надзорном ведомстве также отметили, что из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте.
Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.
Ранее синоптики сообщали, что в Приморье выпала почти месячная норма осадков. Из-за налетевшего циклона в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.
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Александр Бойцов