Около 900 подмосковных учебных заведений проходят оценку качества образования

Фото: Минобразования МО
886 учебных заведений Подмосковья – колледжей, школ и детсадов – проходят в этом году независимую оценку качества условий образовательного процесса. Проверка продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Итоги проверки опубликуют до 31 декабря на сайте Министерства образования региона и на портале информации о государственных организациях и их деятельности.
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