Около научно-хранительского центра Кунсткамеры начали благоустраивать территорию

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В Санкт-Петербурге продолжается строительство многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (МАЭ РАН) – Кунсткамеры.
«Сейчас в обоих корпусах идёт монтаж систем кондиционирования и вентиляции, и постепенно строители приступают к чистовой отделке помещений. На прилегающей территории начались работы по благоустройству. Специалисты выполняют асфальтирование тротуаров и проездов. В будущем здесь планируется высадить газон площадью около 4 тыс. кв. м, порядка 50 деревьев и более 300 кустарников», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Кириков.
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