Опрос: Около половины россиян выступили за введение предмета «Семьеведение» в школы

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Порядка половины россиян поддержали идею введения в школьную программу «Семьеведения». Об этом сообщает пресс-служба «Синергии» со ссылкой на проведённый вузом опрос.
Уточняется, что 47% выступили за введение нового предмета, 34% выразили нейтральную позицию, а 19% высказались против «Семьеведения».
При этом, 37% респондентов назвали главной целью нового предмета – воспитание молодёжи и прививание ей правильных постулатов, касаемых семьи. А вот 32% уверены, что такие занятия придумываются для того, чтобы повысить сексуальную грамотность подростков.
В «Синергии» сообщили, что «Семьеведение» необходимо для того, чтобы бороться с демографическим кризисом в стране, а также учить детей основам психологии.
Также опрашиваемые рассказали, кто, по их мнению, должен преподавать данную дисциплину. 53% уверяют, что это должны делать психологи. 26% выступили за профессиональных сексологов. 15% проголосовали за учителей истории и обществознания. А наименьшее количество респондентов (6%) сообщили, что хотели бы видеть в роли преподавателя священнослужителя.
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При этом, 37% респондентов назвали главной целью нового предмета – воспитание молодёжи и прививание ей правильных постулатов, касаемых семьи. А вот 32% уверены, что такие занятия придумываются для того, чтобы повысить сексуальную грамотность подростков.
Также опрашиваемые рассказали, кто, по их мнению, должен преподавать данную дисциплину. 53% уверяют, что это должны делать психологи. 26% выступили за профессиональных сексологов. 15% проголосовали за учителей истории и обществознания. А наименьшее количество респондентов (6%) сообщили, что хотели бы видеть в роли преподавателя священнослужителя.
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Анастасия Чинкова