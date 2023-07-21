Около тысячи молодых людей стали участниками форума «Подмосковье – это мы»

Фото: МИСК МО
Около тысячи молодых людей собрал форум «Подмосковье – это мы», который прошёл в Красногорске. Участникам рассказали о достижениях региона за 10 лет. Затронули и тему молодёжных инициатив.
С докладами по своим направлениям выступили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Александр Коган, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций, Минздрава и Министерства благоустройства региона.
По её словам, главная задача команды губернатора – создать для их развития и самореализации комфортные условия. Инициативы молодёжи находят реальную поддержку, в том числе, финансовую в виде грантов.
Для участников форума организовал и развлекательную программу. На сцене выступили известные артисты, кавер-группа, были организованы мастер-классы по народным художественным промыслам.
Кроме того, ребята поучаствовать в росписи трёхметровой матрешки, которая, возможно, станет российским и мировым рекордом. Оценку в ближайшее время даст специальная комиссия.
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«В Подмосковье работают 67 молодёжных центров, 401 молодёжное объединение, 171 молодёжное движение и 51 совет молодых учёных. Это говорит об активности наших ребят. Например, в рядах «Волонтёров Подмосковья» у нас – более 37 тысяч человек, из них почти 33 тыс – это неравнодушные к жизни региона молодые люди от 14 до 35 лет», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Чтобы показать масштаб изменений, произошедших в Подмосковье за последние годы, достаточно назвать две цифры. Ещё в 2013 году в Московской области проживали 7 млн человек, сейчас по регистрации – 8,5 млн, а по месту жительства – более 10 млн. Люди едут к нам жить, и это главный показатель эффективной работы команды губернатора», – отметил Колунов.Гостям форума представили проект «Подмосковье – это мы». Его координатор Линара Самединова предложила молодым людям подключиться к избирательному процессу и выступить в роли наблюдателей во время Единого дня голосования в сентябре.
«В Московской области проживает более 2 млн человек из числа молодёжи. Это люди с активной гражданской позицией, которые могут и хотят участвовать в жизни и развитии региона. Нам нужно направить их, всё объяснить и рассказать. Для этого и необходимы мероприятия такого молодёжного формата, как форум «Подмосковье – это мы», – добавила Самединова.Участников форума познакомили с особенностями дистанционного электронного голосования. В этом году в Московской области оно будет доступно впервые.
Для участников форума организовал и развлекательную программу. На сцене выступили известные артисты, кавер-группа, были организованы мастер-классы по народным художественным промыслам.
Кроме того, ребята поучаствовать в росписи трёхметровой матрешки, которая, возможно, станет российским и мировым рекордом. Оценку в ближайшее время даст специальная комиссия.
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Лора Луганская