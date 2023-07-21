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Около тысячи молодых людей стали участниками форума «Подмосковье – это мы»

21 июля 2023, 22:24

Фото: МИСК МО

Около тысячи молодых людей собрал форум «Подмосковье – это мы», который прошёл в Красногорске. Участникам рассказали о достижениях региона за 10 лет. Затронули и тему молодёжных инициатив.
С докладами по своим направлениям выступили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Александр Коган, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций, Минздрава и Министерства благоустройства региона.
«В Подмосковье работают 67 молодёжных центров, 401 молодёжное объединение, 171 молодёжное движение и 51 совет молодых учёных. Это говорит об активности наших ребят. Например, в рядах «Волонтёров Подмосковья» у нас – более 37 тысяч человек, из них почти 33 тыс – это неравнодушные к жизни региона молодые люди от 14 до 35 лет», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По её словам, главная задача команды губернатора – создать для их развития и самореализации комфортные условия. Инициативы молодёжи находят реальную поддержку, в том числе, финансовую в виде грантов.
«Чтобы показать масштаб изменений, произошедших в Подмосковье за последние годы, достаточно назвать две цифры. Ещё в 2013 году в Московской области проживали 7 млн человек, сейчас по регистрации – 8,5 млн, а по месту жительства – более 10 млн. Люди едут к нам жить, и это главный показатель эффективной работы команды губернатора», – отметил Колунов.
Гостям форума представили проект «Подмосковье – это мы». Его координатор Линара Самединова предложила молодым людям подключиться к избирательному процессу и выступить в роли наблюдателей во время Единого дня голосования в сентябре.
«В Московской области проживает более 2 млн человек из числа молодёжи. Это люди с активной гражданской позицией, которые могут и хотят участвовать в жизни и развитии региона. Нам нужно направить их, всё объяснить и рассказать. Для этого и необходимы мероприятия такого молодёжного формата, как форум «Подмосковье – это мы», – добавила Самединова.
Участников форума познакомили с особенностями дистанционного электронного голосования. В этом году в Московской области оно будет доступно впервые.

Для участников форума организовал и развлекательную программу. На сцене выступили известные артисты, кавер-группа, были организованы мастер-классы по народным художественным промыслам.

Кроме того, ребята поучаствовать в росписи трёхметровой матрешки, которая, возможно, станет российским и мировым рекордом. Оценку в ближайшее время даст специальная комиссия.

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#Екатерина Швелидзе
#МИСК МО
#молодёжь
#форум
#Красногорск
#Линара Самединова
#Сергей Колунов
#Дмитрий Волков
#Московская область
#Подмосковье
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В Берлине потратили €100 тысяч на поиски львицы
21 июля 2023, 22:22

Фото:istockphoto/Bannerninja

Масштабная операция, которую провели полиция и другие службы Берлина, по поимке дикого животного, которое приняли за львицу, обошлась казне более в €100 тысяч.
Об этом заявил заместитель главы немецкого профсоюза полиции Хайко Теггац.

«Эта миссия, несомненно, является самым дорогим сафари, которое когда либо происходило в лесах Германии», —прокомментировал он ситуацию изданию Bild.
 В операции участвовали вертолеты, дроны и нескольких сотен сотрудников экстренных служб. Теггац подверг критике действия управления по вопросам правопорядка и мэра общины Клайнмахнов, поскольку полиция в своих действиях исходила из представленной местными властями информации. 
 
По словам Теггана, нужно было сначала проверить подлинность изображения, которое предоставили очевидцы.
 
«Надо было сразу нанимать судебных экспертов, которые сказали бы, большая кошка это или кабан!» —заключил замглавы немецкого профсоюза полиции.
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#Германия
#львица
#Берлин
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Минздрав предложил уйти от массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав России предложил перейти к вакцинации от COVID-19 только уязвимых категорий граждан
21 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Alernon77

Минздрав России предложил проект перехода от массовой вакцинации от COVID-19 к иммунизации только уязвимых категорий граждан.
Соответствующую информацию ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

В связи с тем, что эпидемическая ситуация по заболеванию коронавирусом пришла в норму, Минздрав предложил перейти к вакцинации только тех граждан, которые находятся в группе риска и более уязвимы. Массовая иммунизация нецелесообразна, полагает ведомство. 

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#Минздрав
#Россия
#вакцинация
#COVID-19
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Воробьёв обсудил с домодедовскими общественниками проблемы и успехи муниципалитета
21 июля 2023, 21:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с жителями Домодедова развитие городского округа. На встречу собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.
«Актив городского округа Домодедово существует давно, потому что без командной работы вряд ли возможно что-то сделать. Мы все вместе стараемся обеспечивать перемены. Надеюсь, это заметно. Системность важна во всём – здравоохранение ли это, образование, благоустройство. Вызовы перед нами сейчас стоят серьёзные. Я бы отдельно выделил два – регулирование миграции и транспортное обслуживание. Это самые чувствительные темы, над которыми мы должны работать особо вдумчиво», – отметил губернатор. 
Он пояснил, что в регион приезжает много мигрантов, особенно на восток области. 
«Мы делаем всё, чтобы было законодательное регулирование, которое позволяло бы чувствовать себя комфортно и тем, кто приехал, и тем, кто там живёт. Также в Подмосковье строятся новые микрорайоны, поэтому нужны дополнительные автобусы, маршруты. С этими вызовами мы должны справиться. Уверен, что у нас всё получится», – сказал Воробьёв
В Домодедове реализуются большие проекты. В аэропорту открылся новый пассажирский терминал. В индустриальные парки «ПНК Парк Домодедово» и «Долматово» приходят новые резиденты. Завершается строительство ещё одного – «Рябина парк». В ОЭЗ «Максимиха» создают большой промышленно-продовольственный кластер.
«В прошлом году мы привлекли около 50 млрд инвестиций в основной капитал. Это позволило создать порядка 4 тыс новых рабочих мест с хорошей зарплатой. Невозможно решать социальные вопросы, если человеку негде работать, если нет уверенности в завтрашнем дне», – отметил председатель Совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.
Другой темой встречи стала медицина. В прошлом году в муниципалитете сделали капремонт Востряковской амбулатории. Эту работу продолжат и на других сельских территориях. В 2023-м в Домодедове открыли центр диспансеризации. Есть запрос на капремонт хирургического корпуса центральной горбольницы. 
 
Главврач Домодедовской стоматологической поликлиники, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Михаил Каюгин рассказал, что в 2019 году у них открылся филиал Детской стоматологической поликлиники. В больнице оказана бесплатная помощь участникам СВО и членам их семей.
 
А главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов добавил, что его медучреждение работает в партнёрстве с этой поликлиникой. Он подчеркнул, что здравоохранение в Подмосковье развивается большими темпами.
«Я 20 лет работаю в системе здравоохранения региона. Сейчас у нас в больнице появилось всё необходимое оборудование, такого никогда не было. Проходят глобальные ремонты поликлиник, в округе будут строить 11 амбулаторий. Вопрос только с кадрами», – поделился Осипов.
Другой темой встречи стал спорт. В Домодедове реализуется большой проект строительства спорткомплекса в микрорайоне «Северный» на территории стадиона «Авангард». Там возводят ледовую арену и крытый футбольный манеж – единственный в Подмосковье с полноразмерным полем. Открыть должны в этом году.
«За последние годы число занимающихся спортом в нашем городе возросло в несколько раз. Только на нашем стадионе в секции записаны более 5 тыс ребят. В Домодедове создано 55 футбольных команд, в них играют порядка 2 тыс человек. Скоро на стадионе откроют ещё два искусственных поля, и всего их станет пять. Это позволит ещё большему числу людей заниматься футболом», – рассказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.
А гендиректор ООО «С7 Аэро» Александр Оспищев напомнил, что несколько лет назад при поддержке Воробьёва был дан старт проекту создания нового отечественного самолёта малой авиации. После подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме правительство региона помогло с газом, а Мособлгаз обеспечил им предприятие. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
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Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры
Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры по его просьбе
21 июля 2023, 21:27

Фото: сайт Кремля

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршин, освобожден от занимаемой должности.
Соответствующая информация размещена на сайте правовой информации.

Паршин был освобожден от занимаемой должности постановлением российского правительства, подписанного Мишустиным. Уточняется, что ранее Паршин был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

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#Мишустин
#увольнение
#Минцифры
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Минюст России обновил список иноагентов
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов политика Борового и продюсера Козырева
21 июля 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» Михаила Козырева* и политика Константина Борового*.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. 

По данным Минюста, Михаил Козырев* высказывался с критикой СВО, проводимой на Украине, а также выступал против введения закона о запрете ЛГБТ. 

Накануне, в Госдуме выступили с инициативой о введении наказания за помощь иноагентам. В отношении потенциальных помощников таких лиц, предложено ввести административную ответственность. 

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#иноагент
#Минюст РФ
#список
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Юрист Крохин заявил, что новая система оплаты ЖКХ нанесет удар по управляющим компаниям
21 июля 2023, 21:09

Фото: iStock/Kiwis

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, юрист Константин Крохин заявил, что критически относится к нововведениям в сфере оплаты ЖКХ. Об этом сообщает Царьград.
По словам Крохина, Минстрой реагирует таким образом на нарастающее предчувствие конкретных сложностей в сфере ЖКХ. Он также отметил, что в стране регулярно растут тарифы на услуги ЖКХ, однако при этом снижается их качество и доходы общества.

«И при этом есть проявления общекриминальной преступности, мошенничества, фальсификации документов. Всё это нарастает, и как-то надо реагировать», — цитирует Царьград юриста.

Эксперт утверждает, что инициатива, предложенная Минстроем, сама по себе ничего не решит и при этом усугубит положение управляющих компаний, которые пытаются честно работать. На данный момент бороться с недобросовестными УК позволяет положение законодательства.

Крохин подчеркнул, что «инициатива Минстроя — это попытка забрать те деньги, которые собираются управляющими компаниями».

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#ЖКХ
#коммунальные услуги
#Минстрой
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Эксперт ЖКХ Чулочников раскрыл нюансы новой системы оплаты коммунальных услуг
21 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/VvoeVale

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников рассказал о том, будет ли полноценно работать новая система оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Непонятно, как это отразится на деятельности управляющих компаний. Введение спецсчета требует его обслуживания, а также работы с должниками», — приводит слова Чулочникова Общественная служба новостей.

Эксперт ЖКХ отметил, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.

Напомним, ранее Правительство поручило Минстрою разработать систему специальных счетов, через которые будет проходить распределение средств. С помощью спецсчетов жильцы многоквартирных домов могут контролировать распределение средств управляющими компаниями.


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#ЖКХ
#Правительство
#Минстрой
#ЖКУ
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Инфекционист Малышев рассказал, как защититься от лихорадки Западного Нила и когда она дойдет до Москвы
21 июля 2023, 20:07

Фото: iStock/Chalabala

Инфекционист Николай Малышев заявил, что лихорадка Западного Нила постепенно будут смещаться на север. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Малышев уточнил, что на данный момент не существует вакцины против этого заболевания, как нет и специфического лечения. По этой причине важно сосредоточиться на профилактике заражения.

«Это вирусное заболевание передается, в основном, комарами, следовательно, надо защищаться от укусов комаров и других насекомых», — цитирует специалиста Общественная служба новостей.

Малышев напомнил, что необходимо защищать кожу от комаров, используя репелленты и иные средства защиты. правильно одеваться. К тому же не следует надевать одежду в голубых тонах, так как комары очень любят этот цвет.

Инфекционист дополнил, что в случаях заражения в Ростове нет ничего неожиданного, так как они случаются каждый год в теплое время. Он также подчеркнул, что пройдут годы, прежде чем жителям Москвы придется опасаться укусов комаров. Кроме того, проводятся профилактические работы по борьбе с насекомыми.

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#лихорадка Западного Нила
#комар
#заболевание
#инфекция
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«112»: Возле суда задержан соратник Стрелкова
Около здания Мещерского суда Москвы задержан соратник Стрелкова - Павел Губарев
21 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/artolympic

Соратник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, арестованного судом на два месяца, задержан возле здания суда, об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Экс-сотрудника Минобороны ДНР Павла Губарева задержали сотрудники полиции возле здания Мещерского суда города Москвы.

Соратник Стрелкова вышел на одиночный пикет и требовал освободить подсудимого из сала суда и снять с него обвинения. Отмечается, что ​бывшие сотрудники ведомства входят в организацию, которая ​высказывает недовольство ходом СВО на Украине. 

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#Стрелков
#арест
#задержание
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