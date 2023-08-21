Окончен прием заявок на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей»

Детский конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» проводится в Подмосковье в пятый раз.

20 августа завершился приём творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых около 400 коллективных работ.





Участниками конкурса могли стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.

На конкурс принимались творческие работы в виде рисунков, поделок, коллажей, плакатов, альбомов, видео и фотоматериалов и многое другое.

Условием участия было лишь то, что все произведения должны рассказывать о работе специалистов Системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб — полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа и службы «Антитеррор».

Жюри конкурса предстоит определить победителей до конца сентября.

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