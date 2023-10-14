Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину

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Роман Костомаров показал в своём Telegram-канале, как управляет машиной после установки протезов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.
Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.
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«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.Читайте также:
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Мария Фирсова