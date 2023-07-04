Омбудсмен Чечни Солтаев: визиты Милашиной в республику не приветствуются

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Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что визиты журналистки Елены Милашиной в регион не приветствуются местными жителями.
«Должен признать, что визиты в Чеченскую Республику Елены Милашиной большой частью нашего общества не приветствуются. Здесь еще помнят ее деятельность в распространении заведомо ложных сведений в отношении многих граждан», - написал Солтаев в своем Telegram-канале.
По его словам, жители Чечни регулярно жаловались, что «Новая газета» порочит их честь и достоинство.
4 июля стало известно, что журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. В результате нападения, их избили и облили зеленкой, а адвоката Немова ранили ножом. Известно, что они прибыли в Грозный с целью участия в процессе оглашения приговора по делу Заремы Мусаевой, супруги бывшего судьи Верховного суда.
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