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Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске

07 ноября 2023, 10:51
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность общественного транспорта для инвалидов в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» Игорем Гундеровым провели рейд по улице Речная на низкопольном автобусе,а также оценили состояние транспорта и доступность городской среды для маломобильных слоев населения.

«Не так давно произошел инцидент в Нахабино, когда инвалиду-колясочнику отказали в проезде на общественном транспорте. Поэтому мы решили лично проверить доступность городского транспорта для такой категории наших жителей. Важно, чтобы любой человек имел возможность свободного передвижения. Мы с Игорем Гундеровым проехали на автобусе, который оборудован пандусом и аппарелью, также есть специальная кнопка для связи с водителем. Но к сожалению, водитель, несмотря на то, что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски» , —поделилась Ирина Фаевская.


Стоит отметить, что в Московской области большинство низкопольного транспорта адаптированно для инвалидов, но проблемой остается незнание персонал, как помогать маломобильным гражданам.


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Компания Nike обвинила New Balance в краже технологии производства кроссовок
07 ноября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Компания Nike подала в суд на New Balance и Skecers. Представители известной фирмы обвиняют конкурентов в том, что те использовали при производстве верхних частей кроссовок запатентованную технологию Nike Flyknit.
Ранее подобные иски компания также предъявила фирмам Adidas,Puma и Lululemon. В иске юридического отдела производителя спортивной одежды указано, что конкуренты при производстве своей продукции использовали технологию, ранее запатентованную Nike, передает Reuters. Отмечается, что указанная технология Nike Flyknit позволяет создавать спортивную обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, одновременно способствуя сокращению количества используемых материалов и производственных отходов.

В публикации указано, что Adidas и Puma сумели урегулировать иски, предъявленные им компанией Nike. Решение по делу против фирмы Lululemon пока не вынесено.

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В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
Депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять отказавшихся от аборта женщин
07 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / Natalia Kuzina

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать деньги россиянкам, которые отказались от аборта. . Об этом сказано в его обращении, которое он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», — приводит издание текст обращения Хамзаева. 
Депутат считает, что сохранение жизни ребенка является главным в стратегии по сокращению количества абортов в РФ.

Отмечается, что депутат ГД рассматривают предложения по изменению статьи 56 ФЗ «Искусственное прерывание беременности», согласно которой каждая женщина сама решает вопрос о материнстве.

Ранее эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах
07 ноября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищах прошел традиционный дизайн‑маркет «Ежевика». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Ярмарка проходила 4 ноября в Мытищинской галерее искусств.

Для жителей и гостей округа Участники дизайн‑маркет «Ежевика» участники маркета презентовали украшения, аксессуары, игрушки, брошки, свечи, мыло, шоколад и косметику. Любой желающий мог посмотреть понравившуюся вещь, а съедобные изделия можно было даже продегустировать.

«Сегодня мы показываем, насколько произведения наших творческих людей необычные и самобытные. Символично, что ярмарка проходит в День народного единства, потому что наш проект тоже объединяет граждан разных национальностей и разных видов творчества. Когда люди объединяются – это всегда хорошо и всегда получается что-то доброе и прекрасное», -  отметила основатель дизайн-маркета «Ежевика» Лидия Никогосян.

Кроме этого, в рамках ярмарки для детей были организованы творческие мастер-классы.

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Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Авито Работа: у российских учителей иностранных языков растут зарплаты
07 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/Drazen Zigic

В начале ноября 2023 года спрос работодателей на учителей иностранных языков увеличился на 67%. Об этом заявили аналитики Авито Работы после анализа вакансий для учителей. Предложения по зарплатам для учителей также увеличились в среднем на 11%, достигнув пиковых значений — до 120 тысяч рублей в месяц.
Самым востребованным преподавателем оказался учитель китайского языка. В ноябре 2023 года число вакансий для них увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Параллельно со спросом, средние предлагаемые зарплаты для преподавателей китайского языка выросли на 64% по сравнению с прошлым годом.
«Огромный интерес к изучению китайского языка обусловлен ростом востребованности специалистов со знанием этого языка на рынке труда. Наша страна активно сотрудничает с Китаем, развивает культурное и торговое взаимодействие – это создаёт высокий спрос на специалистов, владеющих китайским языком и способных содействовать развитию деловых связей», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Также в ноябре этого года спрос работодателей на учителей русского языка вырос в 2,2 раза. Например, в Екатеринбурге такому педагогу готовы платить 60 000-75 000 рублей в месяц. В последний год специалисты демонстрируют прирост соискательской активности на позицию учителя. Так, в ноябре 2023 года увеличение числа откликов составило 39% год к году.

Учителя английского языка также стали востребованнее на 57%, а их средние зарплаты увеличились на 7%. В Краснодарском крае учителя английского языка могут рассчитывать на зарплату до 120 000 рублей в зависимости от графика работы. При этом, преподаватели стали более активно реагировать на такие вакансии.

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Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер
«Ъ»: Минтранс РФ хочет запретить ставить дорожные камеры ближе одного километра
07 ноября 2023, 08:57

Фото: istock / wattanaphob

Минтранс России предложил запретить ставить дорожные камеры контроля, которые фиксируют однотипные нарушения ближе 1 км друг от друга в городе и 5 километров за городом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что исключения из правила возможны в зависимости от расположения на дорогах мест концентрации Дорожно-транспортных происшествий.

По новым правилам, дорожные службы должны вешать камеры так, чтобы они не закрывали светофоры и знаки дорожного движения. Кроме того, если передвижная камера применяется за городом, нужно устанавливать щиты с информацией, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Данные щиты предлагают устанавливаться за 150-400 метров до точки установки камеры.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дороги
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Из-за падения обломков беспилотника в Севастополе пострадал мужчина
Губернатор Развожаев: в Севастополе при падении обломков БПЛА пострадал мужчина
07 ноября 2023, 08:25

Фото: istock / maxim4e4ek

Из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном телеграм-канале.

«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал глава города.
Развожаев  сообщил, что пострадавший мужчина сломал руку, больше его жизни ничего не угрожает.

Удары по приграничным регионам России стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги госпереворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года из-за регулярных обстрелов региона со стороны украинских войск.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ уничтожили места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ.. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Известия»: в РФ введут обязательный контроль состояния домов
07 ноября 2023, 05:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Во втором чтении законопроекта, касающегося проведения технических обследований домов перед капитальным ремонтом, могут быть внесены поправки, предусматривающие новую меру для снижения износа жилищного фонда, пишут «Известия».
Эта мера включает в себя регулярный осмотр жилых зданий со стороны уполномоченных организаций, а также решение обнаруженных проблем управляющими компаниями (УК).

Предлагается ввести систему периодического эксплуатационного контроля, направленную на наблюдение за состоянием домов. Согласно информации издания, данные изменения могут быть внесены в законопроект к моменту его второго чтения.

На данный момент в России существует около 33,8 тысяч жилых домов, общая площадь которых составляет 10,4 миллиона квадратных метров, и они имеют статус аварийного жилья. Этот объем аварийного жилья увеличивается каждый год примерно на 2 миллиона квадратных метров.

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Эксперт Закарян рассказал, какие функции смартфона нужно отключить
Эксперт Закарян посоветовал запретить работу приложений в фоновом режиме
07 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что некоторые функции смартфона лучше отключить ради экономии заряда батареи и повышения безопасности личных данных. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о необязательных уведомлениях от приложений, которые можно убрать в настройках. Также запрет на отправку вам уведомлений можно выставить в настройках сайтов.

Кроме того, большинству приложений необходимо запретить работу в фоновом режиме. Закарян пояснил, что это не несёт никакой пользы, однако снижает безопасность и тратить заряд батареи.

«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — цитирует агентство слова собеседника.

Эксперт также порекомендовал оставить геолокацию только в тех приложениях, которым это действительно нужно — например, в приложениях для заказа такси. В приложениях, где информация о вашем местоположении не используется, геолокацию стоит отключить, заключил Ваге Закарян.

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При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
МЧС: в Улан-Удэ при пожаре в ТЦ «Гвоздь» частично обрушилась крыша
07 ноября 2023, 02:35

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В результате пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
«В Бурятии на пожаре произошло частичное обрушение крыши торгового центра», - говорится в заявлении ведомства.
Для тушения пожара привлечены 73 специалиста и 22 единицы техники. Торговый центр «Гвоздь» расположен неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, пожар начался на крыше здания и затронул площадь десяти тысяч квадратных метров, затем огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.

Как уточнили в МЧС, шесть человек смогли покинуть здание самостоятельно, и на данный момент нет информации о пострадавших.

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