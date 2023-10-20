Омбудсмен Фаевская разберётся с отказом колясочнику в поездке на общественном транспорте

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская взяла под контроль случай с отказом инвалиду-колясочнику в поездке на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
19 октября в телеграм-канале Нахабина появилась информация о том, что инвалиду 1 группы не предоставили оборудование для проезда на инвалидной коляске и отказали в обслуживании.
Она обратилась в региональный Минтранс с просьбой провести проверку этого случая. Также Фаевская договорилась с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» Игорем Гундеровым провести рейд в нескольких городских округах, чтобы исключить подобные случаи.
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«Наш регион – один из лучших по организации доступной среды для инвалидов. Общественный транспорт и остановки оборудованы для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями. Случай с отказом прецедентный, и мы обязательно в этом разберёмся», – пообещала Фаевская.
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Лора Луганская