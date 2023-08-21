Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Подольска восстановить право на медицинскую помощь

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Заявитель Станислав имеет проблемы со слухом, в связи с чем и хотел записаться на приём к врачу, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
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«В вопросах здоровья время играет большую роль, а наш заявитель не мог записаться к узкому специалисту на обследование больше года. Чтобы оперативно решить его вопрос, я обратилась в региональное министерство здравоохранения. Совместно нам удалось выявить и устранить нарушения в кратчайшие сроки. Станислава информировали о дате и времени консультации».
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