Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила Воробьёва со вступлением в должность губернатора

В Главном управлении региональной безопасности Московской области становится традицией проведение конкурса «Дети против коррупции», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

В 2023 году конкурс «Дети против коррупции» будет проходить в период с 25 октября по 25 ноября, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в Московской области — техникумы, колледжи, училища.

Лучшие конкурсные работы будут размещены в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах на территории всего Подмосковья, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.

Победителей и призёров конкурса ждут дипломы и ценные призы.

Ознакомиться подробнее с условиями участия в конкурсе, с номинациями и подать заявку на участие можно на сайте. Вся информация будет размещена на сайте 16 октября.

Читайте также:

В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие».

В России пройдет фестиваль православной культуры «София».