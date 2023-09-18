Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила Воробьёва со вступлением в должность губернатора

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей — 83,68%.
«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
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