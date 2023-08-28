Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный приём граждан

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Жители пришли на приём к Ирине Фаевской с вопросами в жилищной и земельной сфере, по поводу санаторно-курортного лечения для инвалидов, по вопросу опеки и многие другие.
Некоторые вопросы были переданы для детального изучения ответственным лицам, а некоторые вопросы удалось решить сразу.
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«Ко мне обратился Даниил Муха из Красногорска с просьбой помочь получить путевку на санаторно-курортное лечение. Совместно с региональным министерством социального развития оперативно было найдено решение, на которое заявитель согласился. В ближайшее время он поедет в санаторий», — отметила Ирина Фаевская.
Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.
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