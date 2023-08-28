Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный приём граждан

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 15 жителей региона с просьбой о помощи в решении их вопросов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Жители пришли на приём к Ирине Фаевской с вопросами в жилищной и земельной сфере, по поводу санаторно-курортного лечения для инвалидов, по вопросу опеки и многие другие.

Некоторые вопросы были переданы для детального изучения ответственным лицам, а некоторые вопросы удалось решить сразу.







