Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская сделала свой выбор

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.
Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
«По любым нарушениям можно обращаться ко мне. Напоминаю, что у нас работает горячая линия. Наши сотрудники в течение трех дней голосования будут принимать звонки по телефону 8 (498) 602-32-20. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, и готовы оказать помощь и дать консультации», — отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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