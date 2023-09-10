Омбудсмен Украины Лубинец предложил отменить статус ограниченно годных к службе

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Власти Украины приняли решение призывать в армию ограниченно пригодных к военной службе граждан. Это предложение выдвинул украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение уже принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас в стране проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено множество фактов коррупции при призыве украинцев на военную службу.
Омбудсмен пообещал, что тех украинцев, у которых есть реальные, а не мнимые проблемы со здоровьем, будут отправлять не на передовую, а в другие места — например, в штаб или в ракетные войска, либо заставят заниматься информационными технологиями.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.
Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.
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«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил Лубинец, добавив, что таким образом подобные призывники оказывались вместе с теми, кто действительно испытывал проблемы со здоровьем.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.
Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.
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