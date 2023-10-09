Омбудсмен Володарский усомнился в больших изменениях из-за новой системы в вузах

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Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что кардинальных изменений в сфере высшего образования после внедрения новой системы ждать не стоит.
«Кардинально ничего не изменится. Укрупнение по направлениям – это хорошо. Но заявлено, что вновь будут меняться стандарты. Сколько бы их не меняли, они идут от чиновников – это вчерашний день. Надо дать возможность вузам работать по собственным стандартам. Для этого понадобится возрождать внутренне учебно-методическое объединение в вузе и привлекать работодателей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Володарский.
Он подчеркнул, что новые стандарты должны создаваться совместно с общественно-профессиональным сообществом и потенциальными работодателями.
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