Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, ее готовят к операции

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что сейчас находится в больнице и готовится к операции, передает «Московский Комсомолец».
«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.
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