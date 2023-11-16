«Он был частью ДНК»: артисты сериала «Друзья» прервали молчание после смерти Мэттью Перри

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Внезапная смерть звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри потрясла не только поклонников артиста, но и его близких и коллег. После случившегося, актеры, которые более десяти лет работали с ним на одной площадке, хранили молчание, однако позже выступили с совместным заявлением. Что рассказали о покойном его знаменитые коллеги, и каким был популярный артист в жизни, читайте в материале «Радио 1».
Тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи
О внезапной смерти артиста было сообщено 28 октября. Личный помощник Перри рассказал, что актер начал свой день с тренировки, затем попросил ассистента выполнить несколько поручений. Вернувшись в особняк, в котором проживал актер, ассистент обнаружил его бездыханное тело в джакузи. Оперативные службы не выявили следов насильственной смерти.
Похороны Мэттью Перри прошли в закрытом формате
Панихида прошла в закрытом формате, на чем настояли родственники артиста.
Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан о смерти Мэттью Перри
Спустя две недели после кончины артиста, первыми прервали молчание Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан, которые ближе всего были к Перри во время съемок картины «Друзья». На своей странице в социальной сети, Кокс напомнила поклонникам о сцене из сериала, в которой ее героиня Моника проводит ночь с Чендлером, роль которого исполнял Перри.
Она посвятила аудиторию в подробности съемок эпизода и рассказала, что Перри сказал ей смешную фразу, которую она помнит до сих пор. По словам Кокс, актер часто шутил, был добрым и преданным человеком.
Тепло попрощался с Перри актер Мэтт ЛеБлан, который исполнил в сериале роль соседа Чендлера Джо. Артист сообщил, что говорит покойному другу «прощай» с тяжелым сердцем. Он добавил, что время, которое он провел вместе с Перри, было лучшим в его жизни.
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Актеры сериала «Друзья» попрощались с Меттью Перри
Издание People опубликовало заявление артистов, которые на протяжении десяти сезонов ситкома «Друзья» делили съемочную площадку со своим коллегой и другом Меттью Перри. Коллеги актера рассказали о своих переживаниях и заявили, что они опустошены его потерей.
Они также назвали весь коллектив, принимающий участие в съемках, семьей, и попросили дать им время, чтобы «оплакать и пережить потерю».
Дженнифер Энистон о смерти Меттью Перри
Американская актриса рассказала, что их с покойным Меттью Перри связывали теплые, дружеские отношения. По ее словам, Перри смог сплотить актерский коллектив и сумел сделать из коллег настоящую семью.
«Мы его очень любили. Он был такой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила ход того, кем мы стали и каким будет наш путь», — рассказала Энистон.Прежде в одном из интервью телеканалу ABC Мэттью Перри говорил, что Энистон стала первым человеком, который протянул ему руку помощи, когда он боролся с алкогольной зависимостью.
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