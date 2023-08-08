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«Англичане активизировали работу по нарушению Конвенции по биологическому и токсинному оружию, активизировали работу по совершенствованию военно-биологических наступательных программ. Они там даже не упоминают о гражданском здравоохранении», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Он также подчеркнул, что создание вакцин от широкого спектра разных заболеваний является просто легендой.
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