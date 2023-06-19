Онищенко предсказал вспышку холеры в России после разрушения дамбы в Херсоне

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Эпидемиолог Онищенко призвал предотвратить вспышку Холеры на Украине, пока она не дошла до России
В пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и академик Геннадий Онищенко рассказал в беседе с «Радио 1» о возможных последствиях и мерах предосторожности для россиян.
Разрушение плотины – лишь один из факторов, который спровоцировал появление возбудителя холеры в водоемах, считает экс-глава Роспотребнадзора. По его словам, на Украине на протяжении многих лет разрушалась медицина. Так, отсутствие качественных механизмов выявления больных и программ вакцинации привело к нынешней проблеме. Онищенко отметил, что предотвратить дальнейшее развитие холеры как в регионе, так и в России можно благодаря совместной работе с Всемирной организацией здравоохранения.
Разрушение плотины – лишь один из факторов, который спровоцировал появление возбудителя холеры в водоемах, считает экс-глава Роспотребнадзора. По его словам, на Украине на протяжении многих лет разрушалась медицина. Так, отсутствие качественных механизмов выявления больных и программ вакцинации привело к нынешней проблеме. Онищенко отметил, что предотвратить дальнейшее развитие холеры как в регионе, так и в России можно благодаря совместной работе с Всемирной организацией здравоохранения.
«Это только начало. Нужно через ВОЗ поставить этот вопрос, предложить свою помощь для профилактики возникновения заболевания среди мирного населения, которое сегодня находятся на подконтрольных нам территориях. Если там возникнет заболеваемость, то она будет поздно диагностирована, и в любом случае перекинется на нашу сторону. Сейчас нам нужен мониторинг в точках риска, где наиболее вероятно проявление холеры. Нужен контроль за пляжами или закрытие их при самой малейшей необходимости, выявление больных: обследование любого кишечного заболевания на холеру. Также у нас есть вакцины противохолерные, но пока в них нет необходимости».Ранее вирусолог Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Шмакова