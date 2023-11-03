Онищенко призвал провести ноябрьские праздники активно и за городом

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что ноябрьские праздники полезно было бы провести на свежем воздухе за городом, занимаясь активной двигательной деятельностью.
При этом, он призвал отказаться от алкоголя на праздники и не переедать за столами.
Ранее Геннадий Онищенко заявлял, что с каждым новым штаммом коронавируса вакцина «Спутника V» теряла и продолжает терять свою эффективность.
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«У нас дефицит двигательной активности. Надо удвоить прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде. Не надо проводить все эти три дня сидя за столом, а ещё хуже — сидя перед телевизором и беспрерывно уминая макароны с котлетой или какие-нибудь чипсы. Объём потребления алкоголя у нас не снижается, от спиртного стоит воздержаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Онищенко.
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