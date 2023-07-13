ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

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Генерала Сергея Суровикина вопреки слухам нет в СИЗО, об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Так, британское издание Financial Times написало статью о задержании Суровикина. По предположению неназванных источников, арест генерала армии связан с попыткой вооруженного мятежа в России. Слухи о возможном задержании военачальника накануне опровергли в Госдуме РФ.
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