ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Смерть наступила скоропостижно, пишет Стархит. Лариса Маршалова являлась ведущим мастером сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Снялась в более 100 киноработах, в их числе популярный сериал «Каменская».Причина смерти 44-летней актрисы не уточняется.