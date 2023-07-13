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ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

13 июля 2023, 09:38

Фото: iStock/Сергей Гунеев

Генерала Сергея Суровикина вопреки слухам нет в СИЗО, об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Информация об аресте военачальника распространяется в сети на протяжении нескольких недель.

Так, британское издание Financial Times написало статью о задержании Суровикина. По предположению неназванных источников, арест генерала армии связан с попыткой вооруженного мятежа в России. Слухи о возможном задержании военачальника накануне опровергли в Госдуме РФ.

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#Суровикин
#СИЗО
#Москва
#ОНК
#задержание
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В 2023 году более 10 тыс. подмосковных льготников получили путевки в санатории
13 июля 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Gabriela S

В министерстве социального развития Московской области рассказали, что в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма в этом году отдохнут более 30 тысяч льготников.
Путевка в санаторий может быть предоставлена по медицинским показаниям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

​Санаторно-курортное лечение составляет порядка от 18 до 24 дней в зависимости от заболевания ​гражданина. 
«С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Оформить заявление на получение ​бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение можно на портале госуслуг Московской Области. 

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В Московской области теперь можно оформить путевку в санаторий электронно.

Бесплатный проезд в санаторий с начала года оформили онлайн 2 тыс жителей Подмосковья.

Подмосковный проект «Активное долголетие» к концу года может охватить 300 тыс человек.
#Санаторий
#Ирина Каклюгина
#путевка
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SHOT: Во Владимирской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге
13 июля 2023, 08:52

Фото: iStock/artolympic

Задержан 18-летний диверсант, уничтоживший оборудование на ж/д во Владимирской области.
По информации портала, диверсант осуществил поджог двух релейных шкафов. Приборы были уничтожены полностью.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают, действовал злоумышленник по своей инициативе или выполнял задание кураторов. 18-летнему жителю Александровского района грозит до пяти лет лишения свободы. 

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#полиция
#задержание
#диверсант
#поджог
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Вице-спикер Госдумы Даванков внёс предложение считать многодетными семьи с двумя и более детьми
13 июля 2023, 08:49

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением считать многодетными семьи с двумя и более детьми.
По мнению Владислава Даванкова, в данный момент в стране относительно мало семей с тремя и более детьми. Причина заключается в том, что люди опасаются, что не смогут финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.

По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия. Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя данные Росстата.

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#семья
#многодетные семьи
#дети
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Госдума запретила самовыгул домашних питомцев
13 июля 2023, 08:27

Фото: istockphoto/alexei_tm

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, который запрещает самовыгул домашних животных.
Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
 
Изменения внесены в статью 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 
В законе говорится о том, что запрещается свободное и неконтролируемое передвижение домашних собак и кошек по проезжей части, в лифтах, дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что поправки о взимании штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев не будут приняты, поскольку они повторяют уже существующее законодательство.

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#Госдума
#самовыгул
#животные
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Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова
13 июля 2023, 08:08

Фото: iStock/jorgeantonio

12 июля скончалась актриса Лариса Маршалова, известная по сериалу «Каменская».
Смерть наступила скоропостижно, пишет Стархит. Лариса Маршалова являлась ведущим мастером сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Снялась в более 100 киноработах, в их числе популярный сериал «Каменская». 

Причина смерти 44-летней актрисы не уточняется. 

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#Лариса Маршалова
#актриса
#кино
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Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в 2021 году возобновила работу по добыче угля
13 июля 2023, 07:43

Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году, когда погиб 51 человек, а еще 63 пострадали из-за искажений показателей приборов контроле.
Сотрудники шахты приступили к горным работам по добыче угля после восстановительных работ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте «СДС-Уголь».

Перед тем, как работы возобновились, были проверены меры безопасности в шахте: проанализированы системы пожаротушения и проветривания. 

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло в 2021 году. Из-за некорректной работы приборов контроля, загазирования лавы, погибли более 50 человек. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к ответственности. 

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#уголь
#шахта
#Кузбасс
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Hlavné správy: Украинские беженцы едут из Чехии на родину
13 июля 2023, 07:10

Фото: iStock/Hal Gamble

Европейцев шокировало решение украинских беженцев отправится в отпуск на родину. Об этом пишет Hlavné správy.
В публикации говорится, что билеты из Чехии на Украину распроданы вплоть до середины августа. При этом многие направляются на Украину, чтобы провести там отпуск.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — цитирует издание слова словацкого политика Марека Курта.

Он также выразим сомнение, что украинцы в Европе являются беженцами.

«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?», — задался вопросом политик из Словакии.

Кроме того, Курта возмутило, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». В настоящий момент на территории Чехии находятся около 320 тыс. украинских беженцев.

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#Чехия
#Украина
#беженцы
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Сейсмолог Эйидоган: В Стамбуле может случиться мощное землетрясение
13 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/9parusnikov

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил, что в турецкой столице в случае мощного землетрясения существует риск цунами. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист добавил, что в ряде районов Стамбула уже вывесили планы эвакуации на случай цунами. Кроме того, в 2019 году был подготовлен план с учетом возможных рисков природных катастроф в столице Турции.

«Разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой», — цитирует агентство слова собеседника.

Эйидоган добавил, что в некоторых районах Стамбула под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши, от чего ожидается значительный урон.

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#Турция
#землетрясение
#Стамбул
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Нажива на авторских правах: Как массовые истцы получают миллионы на фотографиях?
13 июля 2023, 05:57

Фото: iStock/utah778

В последнее время набирает обороты новая схема, которая предполагает использование для наживы фотографий, опубликованных на различных сайтах. Так, используя такую схему, заинтересованные в деньгах граждане могут выбивать большие штрафы в рамках законодательства о защите авторских прав.
Схема наживы на «авторском праве»

Отметим, в суд якобы за помощью обращаются некоторые организации и предприниматели. Они сообщают, что защищают авторские права независимых фотографов. Еще некоторое время назад юристы представляли интересы собственных клиентов, которые жаловались на незаконное использование произведений. Теперь же они просто выкупают у фотографа авторские права на снимки, которые на протяжении долгого времени находились в открытом доступе. Сотрудники организаций-истцов находят всех, кто использовал эти снимки, и подают в суд. 
 
Редакция «Радио 1» тоже получила иск от ИП Лаврентьев А. В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения в сумме 175 000 рублей. Сам Лаврентьев А.В. является IT-специалистом, который разработал автоматическую систему формирования претензий и исковых заявлений. Арбитражный суд Московской области вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований в общем размере на сумму 20 000 рублей.

Редакция доказала, что использовала изображения, взятые из оплаченного фотобанка. На данном примере видно, что система истца может неверно формировать исковые требования. При этом нагрузка на суды только растет. Их заваливают созданными автоматически исками, которые зачастую не имеют под собой никаких оснований, делая расчет на то, что ответчик не пойдет в суд и удовлетворит требования истца на этапе претензии.
ИП Лаврентьев А. В выступал в качестве истца со стороны фотографа Борисова Виктора Викторовича (автор фото), с которым у него заключен договор о передаче прав на фотографии. 
 
По данным, имеющимся в открытых источника, Лаврентьев – учредитель ООО «Антипиратские технологии»: организация обещает защиту авторских прав под ключ и утверждает, что на ее долю приходится 21% всех судебных споров по защите интеллектуальной собственности в России. Также на сайте приведена статистика: из 1662 дел проиграно всего 11. 
 
По словам управляющего партнера Коллегии медиа-юристов Федора Кравченко, подобная проблема уже стала массовой. По его словам, при помощи современных технологий, число исков может увеличиваться.

«Вне всяких сомнений, эта проблема носит массовый характер, количество исков от года к году увеличивается. К нам обращаются множество владельцев сайтов, к которым предъявлены подобные иски. Я думаю, что ситуация не будет становиться спокойнее, проблема будет только нарастать, потому что появляются новые истцы, отрабатывается эта механика, техника предъявления исков. Например, настроив искусственный интеллект, можно предъявить не 2,5 тысячи исков, а два миллиона», — подчеркнул Кравченко.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил «Радио 1», что, когда возникают какие-то проблемы и неполадки, многие СМИ и издательства, в том числе, которые издают книги и журналы, действительно предпочитают заплатить. Это связано с тем, что судебные разбирательства – это время, адвокаты и деньги, кроме того, может быть нанесен репутационный урон. Именно поэтому изданиям проще выплатить денежные средства. 
 
«Здесь надо смотреть, как они приобретают авторское право. Если они его купили, надо понимать, у кого, и кто был владельцем этой фотографии в момент ее публикации на сайте. Авторское право начинает числиться с того момента, когда они получили соответствующее подтверждение, это тонкий момент в их деятельности.  Да, Лаврентьев на такой схеме зарабатывает. Даже не будем стесняться этого слова. Это его способ выживания. Доказать его неправоту можно в том случае, если авторское право было получено после публикации фото», — уточнил Соловьев. 
 
Покупка авторства «задним числом»
 
Корреспондент «Радио 1» пообщался с медиаменеджерами и выяснил, что бывают случаи, когда подобные истцы заключают договоры с фотографами «задним числом». Таким образом, предъявить претензии к фотографии можно даже в том случае, если на момент публикации материала фото не принадлежало истцу. 

«Если будет доказано, что бумага, на которой эта сделка отображена, или чернила, которыми эта следка подписана, по возрасту не соответствует дате заключения, это возможно. Но речь должна идти об очень сильных сдвижках по времени. В противном случае, экспертиза даст только приблизительные заключения, но это вряд ли что-то даст, потому что две стороны этой сделки подтверждают, что эта сделка была», — объяснил Кравченко.   
Сколько получают «авторы» фото?

 «Прибыльность от этой деятельности достаточно высокая, поэтому мне кажется, эта проблема решается только одним способом. Владельцы сайтов должны соблюдать Гражданский кодекс(ГК) так, чтобы предъявление исков стало бы приводить к отказу удовлетворений. Потому что суды будут устанавливать, что ответчики не нарушали исключительное право, соблюдали требования ГК к защите прав на фотографические произведения, тогда эта проблема сойдет на нет», — уверен Кравченко. 
По его словам, до тех пор, пока есть нарушения, штрафы будут приходить в большем количестве.

«Думаю, есть приблизительно дюжина таких серийных, массовых истцов. Но есть и тысячи истцов, которые предъявляют один иск в год или два. Мы не знаем, сколько денег, в итоге, достается авторам, но полученные средства позволяют покрывать расходы на «бумагу, перья и марки» и получать неплохую прибыль», — подытожил Кравченко.

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#фото
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