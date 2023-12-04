Онкологи назвали популярный продукт, приводящий к раку печени

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Самой распространенной формой рака является опухоль печени. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Прежде сообщалось о продуктах, которые могут спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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