Онлайн-кинотеатр «Иви» снова оштрафовали за отсутствие ограничения «18+» на фильмы об ЛГБТ

Фото: iStock/simpson33
Онлайн-кинотеатр «Иви» был оштрафован на один млн рублей из-за отсутствия маркировки «18+» на фильмах, демонстрирующих ЛГБТ-отношения. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы.
Представитель кинотеатра отметила, что неверная маркировка была установлена на фильмы «Маленькая Италия», «Доктор «Т» и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие». Она сообщила, что на платформе ведётся активный контроль за правильностью установки маркировки.
Неправильность установки возрастного ограничения была обнаружена ещё в марте. «Иви» оперативно исправил её до поступления обращения от Роскомнадзора. Однако в актуальных прокатных удостоверениях Министерства культуры РФ маркировка осталась прежней, а именно, 12+ и 16+.
Аналогичные ситуации уже происходили в другими российскими онлайн-кинотеатрами, например, с «Кинопоиск» и Premier.
Читайте также:
На «Иви» составили третий протокол за отсутствие плашки «18+» в фильмах об ЛГБТ
Московский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за неверную маркировку ЛГБТ-фильмов
Суд оштрафовал «КиноПоиск» на один миллион рублей
Неправильность установки возрастного ограничения была обнаружена ещё в марте. «Иви» оперативно исправил её до поступления обращения от Роскомнадзора. Однако в актуальных прокатных удостоверениях Министерства культуры РФ маркировка осталась прежней, а именно, 12+ и 16+.
Читайте также:
На «Иви» составили третий протокол за отсутствие плашки «18+» в фильмах об ЛГБТ
Московский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за неверную маркировку ЛГБТ-фильмов
Суд оштрафовал «КиноПоиск» на один миллион рублей
Анастасия Чинкова