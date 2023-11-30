Онлайн-займы наиболее популярны в Якутии и Тыве

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Согласно статистике компании «Займер», регионами, где наиболее востребованы онлайн-займы, оказались Якутия и Тыва, а также Алтай.
«В северных и восточных регионах с суровым климатом и низкой степенью урбанизации онлайн-займы являются инструментом финансовой доступности для населения. Там сейчас это привычный способ решать задачу экстренного пополнения своего бюджета», — приводит Газета.ру заключение аналитиков.
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