Онлайн-кинотеатр «Премьер» получил штраф на 4 миллиона рублей

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Онлайн-кинотеатр «Премьер» оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ
21 июня Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Премьер» на четыре миллиона рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, где демонстрируются ЛГБТ-отношения, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, кинотеатр не ограничивал доступ по времени к фильмам «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», а также поставил возрастное ограничение «16+». По словам представителя сервиса Владислава Веремейцева, после получения протокола «Премьер» сразу же поставил соответствующую маркировку и ограничил доступ зрителям, не достигшим 18 лет.
Представитель Роскомнадзора отметил, что доступ к этим фильмам должен открываться для зрителей всех возрастов только после 23:00.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков.
Согласно документу, кинотеатр не ограничивал доступ по времени к фильмам «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», а также поставил возрастное ограничение «16+». По словам представителя сервиса Владислава Веремейцева, после получения протокола «Премьер» сразу же поставил соответствующую маркировку и ограничил доступ зрителям, не достигшим 18 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков.
Екатерина Коршунова