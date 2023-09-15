«Оно дало заднюю. Какая ирония»: Симоньян ответила на угрозы российским журналистам

За восемь месяцев 2023 года число ДТП, произошедших на дорогах Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там пояснили, что за прошедших месяцев зафиксировано 2 тыс 440 аварии с погибшими и пострадавшими.