«Оно дало заднюю. Какая ирония»: Симоньян ответила на угрозы российским журналистам

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ответила спикеру ВСУ трансгендеру Саре Эштон-Чирилло, которая угрожала «часом расплаты» российским представителям. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе, однако, о ком именно идет речь, Эштон-Чирилло не уточнил.
Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.
Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.
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Позже стало известно, что эти угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России.
«Трансгендер - спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло уточнило, что его угрозы были адресованы Саше Коцу, Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но, по новой версии, они «понесут наказание» только после окончания конфликта, а не «на следующей неделе». Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», - прокомментировала ситуацию Симоньян.
Вчера глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз российским представителям со стороны Украины.
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Евгения Парфентьева