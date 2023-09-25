Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений

С 1 июня 2015 года — начала работы региональной Системы-112 — операторы приняли и обработали более 79 миллионов вызовов, где в каждом обращении была оказана необходимая помощь и поддержка заявителю.

Каждый день операторы горячей линии номера «112» в Московской области принимают порядка 30 тысяч обращений, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска, Система «112» активно развивается и расширяет свои возможности, что значительно повышает качество взаимодействия с населением.





Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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