Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Из общего числа звонков, около 2 миллионов раз обратившемуся была направлена скорая медицинская помощь, для вызова полиции и ГИБДД обратились около 800 тысяч раз, в пожарно-спасательную службу — более 110 тысяч обращений и порядка 80 тысяч — в службу газа.





Кроме того, около 2 тысяч обращений требовали оказания психологической помощи.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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