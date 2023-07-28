Операторы Системы-112 помогли мужчине, заблудившемуся в лесу

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Оператор Системы-112 успокоил заявительницу и заверил, что ее мужу уже было направлено СМС с запросом его координат. Данная система работает так, что обратившийся переходит по ссылке, и оператор видит на интерактивной карте его точное местоположение и отправляет необходимые службы для спасения человека, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Спасатели оперативно выехали по координатам и нашли мужчину, благополучно вернулся домой.
При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями.
Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.
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