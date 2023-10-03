Оперная певица умерла в 25 лет

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Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась в возрасте 25 лет от рака груди, сообщило издание Novinky.cz.
Патриция Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье и провела большую часть своей жизни в чешском городе Острава. С детства она занималась пением и добилась успехов в этой области. В 2010 году она одержала победу в шоу талантов Talentmania, а в 2014 году получила награду на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.
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