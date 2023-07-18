Оперштаб сообщил об отсутствии пробки на Крымский мост со стороны Керчи

Фото: iStock/MaYcaL
Пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут более 800 автомобилей. Об этом пишут в телеграм-канале Оперштаб Республика Крым.
Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. На некоторое время пострадавшая Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. 18 июля ей рассказали о том, что она потеряла обоих родителей во время теракта на Крымском мосту.
Читайте также:
Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению
Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост
Путин назвал ЧП на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима
Екатерина Коршунова