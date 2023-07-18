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Оперштаб сообщил об отсутствии пробки на Крымский мост со стороны Керчи

18 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/MaYcaL

Пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут более 800 автомобилей. Об этом пишут в телеграм-канале Оперштаб Республика Крым.

Отмечается, что со стороны Тамани время ожидания в очереди составляет более двух часов.

Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. На некоторое время пострадавшая Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. 18 июля ей рассказали о том, что она потеряла обоих родителей во время теракта на Крымском мосту.

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#Крымский мост
#пробка
#теракт
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Подмосковные школы примут рекордное число первоклассников
18 июля 2023, 20:46

Фото: Минобразования МО

В школы Московской области в наступающем учебном году пойдёт рекордное число первоклассников – 120 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
«Прирост числа первоклассников составляет 10% к прошлому году. Согласно прогнозам, 1 сентября в первые классы подмосковных школ пойдут более 120 тыс детей. Это абсолютный рекорд последних лет», – отметили в министерстве.  
Сейчас в первый класс в регионе уже зачислены почти 110 тыс детей. Вторая волна записи пока продолжается. Записать ребенка в школу не по месту жительства можно через портал госуслуг Московской области до 5 сентября.

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#Минобразования МО
#школы
#образование
#первоклассники
#Московская область
#Подмосковье
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Спуски к воде на Комсомольской набережной Дубны реконструируют до Дня города
18 июля 2023, 20:37

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Реконструкция «треугольников» и спусков к воде на Комсомольской набережной Дубны завершится до Дня города. Это пообещала подрядная организация, сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.
«Чтобы привести в порядок оставшиеся «уголки», подготовили проект, произвели необходимые расчёты и выделили дополнительные средства на благоустройство. В этом сезоне оформим шесть смотровых площадок. Обшивкой будет лиственница, пропитанная влагозащитным составом», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.  
Он добавил, что разрушенные ступени одной из двух лестниц пришлось демонтировать и заменить новыми, из современных композитных материалов. Второй спуск отреставрирован. Тихомиров пообещал отремонтировать и ротонду. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что в этом году Дубне исполняется 67 лет. Жителей и гостей 21 и 22 июля будет ждать праздничная программа.

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#Максим Тихомиров
#Дубна
#набережная
#реконструкция
#День города
#Московская область
#Подмосковье
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Глава Мытищ Купецкая потребовала ускорить капремонт школы №8
18 июля 2023, 20:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход работ по капремонту школы №8 по ул. Мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас уже полностью обновлена крыша здания, идёт ремонт его фасада. Параллельно проводятся отделочные работы в спортзале. На очереди – покраска помещений. В августе рабочие приступят к ремонту входной группы. Купецкая обратила внимание на ненадлежащий темп производимых работ.  

1 сентября в обновлённой школе планируют начать учебный год.
Помимо этой школы, ещё восемь образовательных учреждений в этом году отремонтируют за счёт средств городского округа.
 
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Школа в Мытищах на 1,1 тыс мест будет готова к 1 сентября 2024 года
 

#Мытищи
#капремонт
#школа
#Юлия Купецкая
#Московская область
#Подмосковье
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В Мытищах приступили к очистке Ядреевского пруда
18 июля 2023, 20:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах стартовали работы по очистке Ядреевского пруда, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Масштабное благоустройства началось на улице Колпакова в районе здания школы №8.
«Когда-то здесь находилось село Ядреево. От его имени и произошло название пруда. Это любимое место отдыха жителей и гостей микрорайона. Сейчас на Ядреевском пруду идут работы по очистке водной глади от растительности и бытового мусора», – говорится в сообщении. 
Отмечается, что рабочим приходится доставать из воды не только водоросли, но и бутылки, старые игрушки и ненужные вещи. Это усложняет работу.
 
Благоустраивают не только пруд, но и территорию по соседству. На берегу формируют новые прогулочные дорожки, рядом строят новую детскую площадку.

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#Мытищи
#пруд
#очистка
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
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Новую губернаторскую детскую площадку торжественно открыли в Реутове
18 июля 2023, 19:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В подмосковном Реутове торжественно открыли новую губернаторскую детскую площадку, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Современный игровой комплекс появился во дворе дома №2 по улице Молодёжной. Сегодня состоялось торжественное открытие детской площадки. Станислав Каторов поздравил жителей микрорайона с появлением новой точки притяжения детей.  

Детскую площадку в Реутове обустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье». Работы во дворе начались 21 июня. Менее чем за месяц сделано уютное место для детей.  Игровой комплекс площадью несколько сотен квадратных метров разделен на части. Для малышей – песочница в форме замка, ростомер, деревянный городок. Для детей постарше – качели, карусели, горки и верёвочная лестница.
На всей площадке выполнено мягкое безопасное покрытие из резиновой крошки. Здесь есть скамейки, информационный стенд, где прописаны правила нахождения на площадке, уличное освещение, ограждение и видеонаблюдение. С учётом современных требований к безопасности все новые детские комплексы в Подмосковье оборудованы видеокамерами, которые подключены к системе «Безопасный регион».

Программе губернатора Андрея Воробьёва по установке больших детских игровых площадок в 2023 году исполняется 10 лет. За это время в регионе появилось 1400 игровых комплексов, в этом году к ним прибавиться ещё 130 новых мест для игр и развития детей.  Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв говорил о значимости благоустройства общественных территорий. 
«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растёт – на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые. До конца года сдадим «Взлёт» в Домодедове и завершим благоустройство Центрального парка в Долгопрудном, парка им. 200 лет Егорьевску, «Свердловского» в Лосино-Петровском, «Липовой рощи» в Красногорске. Надеюсь, нашим жителям всё понравится», – сказал Андрей Юрьевич.
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#Реутов
#Станислав Каторов
#детская площадка
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Паркинг в 10А мкр. Реутова будет достроен компанией СЗ «ПСК НПО машиностроения»
18 июля 2023, 19:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов обсудил этапы завершения строительства подземного паркинга в микрорайоне 10А с руководителем «ПСК НПО машиностроения» Константином Байгушевым. Вместе они осмотрели территорию парковочного пространства и обсудили необходимые работы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Определены ориентировочные сроки и этапы завершения строительства подземного паркинга под домами №67 и №69 по Юбилейному проспекту, а также №52 по улице Октября. На торгах по банкротству подземный паркинг приобрёл застройщик «ПСК НПО машиностроения». Теперь коллеги приступят к замене заборов по территории наземного паркинга, установке камер видеонаблюдения и устройству освещения. До конца декабря будет устроена гидроизоляции верхней части паркинга. С жителями, которые ранее приобрели машиноместа, перезаключат договоры», – рассказал Каторов. 
Строительство подземного паркинга было заморожено несколько лет назад, а застройщик ООО «ЭкспертСтрой» обанкротился. Паркинг рассчитан на 1 547 машино-мест, из них 200 куплено жителями.
Он отметил, что с началом работ во дворе появится большое количество строительной техники.  

«Чтобы не доставлять дискомфорт нашим жителям при проведении строительных работ организуем подъезд специализированной техники со стороны Юбилейного проспекта. Вход с этой стороны улицы в детский сад «Теремок» будет закрыт, воспитанников будут провожать в сад и забирать из него через вход со стороны улицы Транспортной. Заезд для строительной техники будет оборудован специальными знаками», – подытожил Каторов.  
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#Московская область
#Подмосковье
#Станислав Каторов
#Реутов
#паркинг
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Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой
18 июля 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству спорта и мэру Махачкалы организовать переименование стадиона, названного в честь спортсменки Елены Исинбаевой.
По словам Меликова, будет правильно, если новое название стадиона, выберут дагестанцы. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава республики подчеркнул, что Исинбаева талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но последние заявления атлетки, которые она делала из-за границы, послужили сигналом для того, чтобы принять соответствующее решение.

«В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», - заявил Меликов. 
Напомним, ранее российская спортсменка заявила о намерении продолжить свою профессиональную деятельность в МОК. В свою очередь, комитет одобрил намерения спортсменки, обосновав это тем, что она не была замечена в поддержке СВО или связях с армией РФ. 

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#Дагестан
#стадион
#Исинбаева
#МОК
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В Японии женщина за 2 года позвонила в службу спасения 2761 раз, за что была арестована
18 июля 2023, 19:09

Фото:istockphoto/AtomStudios

51-летнюю безработную Хироко Хатагами из префектуры Тиба арестовали по подозрению в препятствии работе пожарной части.
Издание Independent пишет, что 2 года женщина звонила спасателям и просила, чтобы они вызвали ей скорую помощь. Она жаловалась на боль в животе, боли в ногах и на другие проблемы со здоровьем.
 
Когда врачи приезжали к женщине, она удивлялась и говорила, что никого не вызывала. Полицейские неоднократно выносили японке предупреждение об ответственности за ложные вызовы, но Хироко не обращала на это внимания. В итоге её арестовали. Хатагами объяснила, что ей было одиноко, и она просто хотела внимания.
 
«Мне хотелось, чтобы кто-нибудь выслушал меня и уделил внимание», — рассказала женщина.
Арестованная полностью признала свою вину. Ей грозит тюремный срок и внушительный штраф.

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#Япония
#ложный вызов
#спасатели
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Выжившей в ЧП на Крымскому мосту девочке объявили о гибели родителей
18 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/eranicle

14-летней Ангелине рассказали, что она потеряла обоих родителей во время теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает MK.RU
Отмечается, что Алена Шестакова, сестра погибшей Натальи Кулик намерена оформить удочерение своей племянницы. 

На данный момент они находятся в Керчи и оформляют документы для похорон.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли. Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. В данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли. Психологи и врачи высказываются против того, чтобы девочке рассказали о гибели ее родителей, так как эта информация может повредить выздоровлению девочки.

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#ЧП
#Крымский мост
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